Manca soltanto l’aiuto del Real Madrid. L’affare Jovic può andare in porto velocemente, ecco perché

Luka Jovic alla Fiorentina: non è utopia, tutt’altro. L’affare è a un buon punto e l’attaccante serbo ha già detto sì al trasferimento a Firenze. Secondo quanto riportato da AS, la società viola gli ha già garantito una buona fetta di minutaggio e un ruolo centrale nel progetto. Come già anticipato, resta da capire la formula del trasferimento e, soprattutto, chi pagherà l’ingaggio del giocatore e in che percentuale.

Per far sì che l’affare si chiuda, il Real Madrid dovrà necessariamente aiutare la Fiorentina nel pagamento, coprendo una parte. Come riporta El Chiringuito de Jugones, la Viola vorrebbe addirittura coperto un milione in più della metà dell’ingaggio: sarebbero 4 milioni dei 6 totali dello stipendio del serbo pagati dai Blancos.

Il Real Madrid si fà carico di quello che è stato a tutti gli effetti un errore di valutazione del mercato del 2019. Anche il costo del calciatore, nel caso in cui la Fiorentina volesse inserire un diritto di riscatto o acquistarlo a titolo definitivo, è molto più accessibile: in tre anni, il costo di Jovic è sceso da 45 a 17 milioni di €.