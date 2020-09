Mancanza di esterni validi sul mercato? Il Genoa non ci crede e tenta l’affondo per un talento della Juventus

In casa Fiorentina si è parlato spesso della difficoltà nel trovare un esterno valido sul mercato. Quelli più noti, come ad esempio Spinazzola, sono sempre apparsi irraggiungibili per la società viola. Eppure c’è chi non ha paura di tentare il colpo grosso, come dimostra il Genoa che secondo Il Corriere dello Sport sta provando a prendere Luca Pellegrini. Il ragazzo di proprietà della Juventus è una delle promesse del calcio italiano, e il ds Faggiano sta facendo di tutto per portarlo in Liguria.

