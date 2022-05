“Mancare l’Europa sarebbe una delusione ma la stagione rimarrebbe positiva. Ora c’è un progetto vero, non si vive più alla giornata”

Il giudizio di Stefano Cappellini su Repubblica si rifà già alla stagione viola in generale, a prescindere dagli ultimi due risultati:

“Arrivati a questo punto, sarebbe una delusione non tornare in Europa. E come potrebbe essere altrimenti? Siamo stati lì tutto l’anno. E certo non fa piacere il pensiero di allungare un altro anno quella che è già la più lunga assenza viola di sempre dalle coppe europee. Però è giusto dirsi ora, a giochi ancora aperti, che la mancata qualificazione non cambierebbe di una virgola il giudizio positivo sulla stagione…

… Abbiamo posto basi per un progetto vero, dopo anni vissuti alla giornata pensando solo a non affogare nelle fogne del campionato. Non sarebbe un ottavo posto a cancellare tutto questo… Se facciamo il nostro, chiudete le valigie, si torna a zonzo per l’Europa”.