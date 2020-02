Mancini: “Chiesa è un esterno vero ed è velocissimo ma è giusto che Iachini lo usi in base alle sue idee”

Tra un infortunio e un rinvio, col campionato ancora tutto da decidere (in tutti i sensi), Roberto Mancini sta pensando ai prossimi Europei (salvo nuove emergenze improvvise) e al Corriere dello Sport ha detto la sua su Federico Chiesa e la nuova Fiorentina di Iachini: “Per me ha potenzialità enormi, è un esterno vero, che apre gli avversari sulla fascia: è velocissimo. Iachini ora lo utilizza in un raggio più ristretto, quasi da punta: nel club ci sta, giusto che il tecnico costruisca la Fiorentina con le sue idee. Io continuerò a sfruttare la corsa e la vivacità di Federico, che deve segnare di più per i valori che ha”.