Mancini: “Ho lasciato a casa diversi giocatori bravi, ma è giusto così visti i tanti impegni. Gli attaccanti in Serie A…”

Il CT della Nazionale Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa a proposito delle convocazioni fatte, che hanno visto l’esclusione di tutti gli azzurri della Fiorentina, e di alcuni temi del calcio italiano. Queste le sue parole: “Spinazzola mi ha chiamato e mi ha detto che non si sente benissimo, ha bisogno di lavorare due settimane e l’ho lasciato a casa. Gli altri li ho lasciati a casa perché sono due partite, non volevo chiamarne tantissimi. Di bravi ne sono rimasti a casa diversi, ma ho pensato fosse giusto così visto che tante gare le stanno giocando”

E ancora: “Purtroppo le grandi squadre italiane da un po’ di tempo hanno tanti attaccanti stranieri. L’unico che è lì da un po’ di tempo è Immobile: speriamo non sia un processo irreversibile e che presto possano uscire 2-3 attaccanti che possano dare un futuro alla Nazionale“.