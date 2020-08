Mancini: “Io senza gavetta come Pirlo…ma sono partito dalla Fiorentina, non dalla Juventus”

Andrea Pirlo. E’ questo uno dei nomi del momento. L’ex fuoriclasse di Milan e Juventus ripartirà dalla panchina bianconera, pur non avendo ancora il patentino di allenatore. Una situazione simile a quella vissuta a suo tempo da Roberto Mancini, ora selezionatore della Nazionale. “Anch’io non ho fatto gavetta? Sì, ma io sono partito dalla Fiorentina, non dalla Juve… A parte gli scherzi, se ho cercato Andrea (sarebbe potuto andare a fare il secondo di Mancini con l’Italia ndr) è perché so che ha grandi conoscenze di calcio. Come De Rossi. Mi sarebbe piaciuto lavorare con lui”. Mancini ha rilasciato questa dichiarazione a La Gazzetta dello Sport.

