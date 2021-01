Mancini: “La Fiorentina arriva meglio alla partita con la Lazio. Prandelli sta ritrovando la strada. Non mi spiego come possa esser andata in difficoltà”

Il giornalista di Dazn, Riccardo Mancini, domani commenterà Fiorentina-Lazio e si espresso su lalaziosiamonoi proprio parlando della gara che sarà: “La Fiorentina ci arriva meglio perché con Prandelli sta ritrovando la strada, viene da quattro risultati utili con tre pareggi e una vittoria, ha ritrovato equilibrio. Non mi spiego come la Fiorentina possa essere in difficoltà perché ha diversi giocatori importanti. Ora sta meglio emotivamente. Comunque, sia Lazio che i viola faticano a creare. La Lazio crea a livello di sviluppo e palleggio, ma non tira, e poi lo fa solo per un tempo. Quindi credo che la partita dipenderà molto dalle individualità, dagli attacchi che si sbloccano, vedi Ribery che non ha ancora segnato. Nella Lazio stanno mancando Luis Alberto e Milinkovic, non può sempre risolvere tutto Immobile

