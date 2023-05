Mancini: “Le squadre italiane possono fare tre su tre in Europa. Date delle finali completamente sballate, la Nazionale avrebbe avuto bisogno di aiuto”

Roberto Mancini ha parlato di Nations League e delle finali europee che vedono in campo tre squadre italiane tra cui ovviamente la Fiorentina, a margine della presentazione dei progetti di ‘Valori in rete’.

Il ct dell’Italia non ha nascosto un certo disappunto per il calendario delle finali. “Mi fa piacere per le tre italiane, ma avrei preferito che le date delle finali fossero diverse, così da dare alla Nazionale, che si prepara a giocare due partite importanti in Nations League, la possibilità di preparare le gare con qualche giorno in più. Questo non accade, bisogna che si mettano d’accordo perché così diventa difficile. Avremmo avuto bisogno di un po’ più di aiuto da parte di tutti, ma soprattutto le date sono completamente sballate“.

“La finale di Champions? Molti la danno per scontata, ma il mio parere è che non sarà così. Il City sarà avvantaggiato, ma è sfida molto aperta. Il gioco dell’Inter può metterli in difficoltà. Roma-Siviglia è una partita completamente aperta, sono due squadre forti. Stesso discorso per Fiorentina-West Ham. Le squadre italiane possono puntare a tre vittorie, chiaramente non con facilità”.