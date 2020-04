Mancini: “Lo sport di contatto non è pericoloso e il calcio aiuterebbe psicologicamente i cittadini”

Il ct della nazionale italiana, Roberto Mancini, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, ecco i punti più significativi: “Secondo me lo sport di contatto non è pericoloso e i casi nel calcio sono stati pochi, bisogna quindi ripartire per dare anche una mano psicologica e sociale ai cittadini. Il calcio può aiutare il paese pure a livello economico perché è una delle industrie più importanti e poi ci sono tantissimi controlli, si potrà giocare in sicurezza, ne sono convinto”.