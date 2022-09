Mancini: “Per me Kokorin resta un grande giocatore”

L’attaccante di proprietà della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, sta cercando di rilanciare la propria carriera a Cipro con l’Aria Limassol.

Nel frattempo c’è da registrare una dichiarazione rilasciata dal selezionatore azzurro, Roberto Mancini, alla pubblicazione online Euro-Football.Ru: “Ricordo Kokorin come un grande calciatore. Negli ultimi due anni, in qualche modo l’ho perso di vista: ha giocato poco. Non so in che forma sia ora, di cosa sia capace. Spero che ora giocherà nel campionato di Cipro. Per me resta un grande giocatore”.

Mancini è stato un grande ‘sponsor’ di Kokorin al momento del suo arrivo a Firenze. Con lui aveva condiviso un’esperienza allo Zenit San Pietroburgo.