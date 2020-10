Mancini si “cosparge il capo di cenere” e ammette: “Non volevo mancare di rispetto a nessuno”

L’allenatore della Nazionale ed ex Fiorentina, Roberto Mancini è intervenuto su Twitter per placare la bufera dopo la vignetta su Instagram. Mancini si è scusato dicendo: “Ho soltanto condiviso una vignetta che mi è sembrata sdrammatizzare un momento così complicato. Tutto qui. Non c’era alcun messaggio sottinteso e nessuna intenzione di mancare di rispetto ai malati e alle vittime di covid-19, se così fosse me ne scuso”

Ho soltanto condiviso una vignetta che mi è sembrata sdrammatizzare un momento così complicato. Tutto qui. Non c’era alcun messaggio sottinteso e nessuna intenzione di mancare di rispetto ai malati e alle vittime di covid-19, se così fosse me ne scuso. — Roberto Mancini (@robymancio) October 22, 2020