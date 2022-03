Mancini verso la permanenza da CT della Nazionale, si allontana la coppia Cannavaro-Lippi

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il c.t. della nazionale italiana Roberto Mancini avrebbe deciso di restare alla guida dell’Italia e di non prendere la decisione di dimettersi. L’allenatore era finito nel mirino della critica dopo l’eliminazione degli azzurri ai playoff per il mondiale in Qatar contro la Macedonia del Nord e si paventava un suo possibile addio, con i nomi sui sostituti che puntavano tutto sulla coppia Cannavaro-Lippi. Decisivo per la scelta sarebbe stato l’incontro con il presidente della FIGC Gabriele Gravina.