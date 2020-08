Mancini: “Vogliamo provare a vincere la Nations League. Bonaventura? Ha ancora tanto da dare, ho piena fiducia in lui”

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa da Coverciano: “E’ un piacere tornare dopo tanti mesi senza giocare. Abbiamo fatto i test e per fortuna sono tutti negativi. Spero si possa tornare presto alla normalità, non sono preoccupato. Panchina di un club? Non ho avuto nessuna offerta, da due anni sono ct della Nazionale e voglio continuare l’ottimo lavoro che stiamo facendo. Prossimi impegni? Sono partite moto importanti quelle della Nations League, sia per il ranking che per arrivare in finale e vincere la competizione. Tra l’altro la fase finale si giocherebbe in Italia, un incentivo in più. Convocazioni? Abbiamo giocatori importanti: Immobile ha vinto la scarpa d’oro, Belotti ha fatto un ottimo campionato, Caputo lo stesso. Ho optato per una convocazione allargata per capire le reali condizioni di tutti. Formazione? Ci sarà chi non reggerà i 90 minuti, potremmo cambiare in corsa se necessario. Dalla prima partita capiremo. Belotti? Può tornare a segnare tanti gol, confido in lui. Bonaventura? L’infortunio lo ha condizionato, ma ho piena fiducia in lui. Può ricoprire diversi ruoli”.

