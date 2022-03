Mandorlini: “Castrovilli è un predestinato, un ragazzo che vuole arrivare in alto. Mi sorprendeva che giocasse poco, sono contento sia tornato”

Andrea Mandorlini, allenatore di Castrovilli ai tempi della Cremonese, ha parlato del numero 10 della Fiorentina a TMW Radio: “Gaetano è un predestinato. Io l’ho fatto giocare in altri ruoli, ma ha le caratteristiche per fare tutto. E poi è un bravo ragazzo, di quelli che hanno tanta ambizione e nella vita vogliono arrivare in alto. Mi sorprendeva vederlo giocare poco a Firenze, però è anche vero che ha compagni forti e quindi una folta concorrenza. Ora è tornato e sta giocando bene, sono contento per lui”.