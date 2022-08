Mandorlini: “Fiorentina al livello dello scorso anno”

Manca poco all’esordio in campionato di Fiorentina e Cremonese, che si affronteranno domenica 14 agosto al Franchi. Sono diversi i temi caldi in casa Fiorentina e in vista dell’incontro con i grigiorossi ha parlato l’allenatore, ed ex tecnico della Cremonese Andrea Mandorlini, a Radio Bruno parlando in particolare dei Viola e di quello che si aspetta: “Penso che la Fiorentina penso che rimanga al livello dello scorso anno, anche se ovviamente dovremmo aspettare le risposte sul campo. Credo che la prossima stagione sia dello stesso livello dato che più o meno le squadre saranno quelle”.