Allenatore di Gollini ai tempi del Verona, che lo riportò in Italia dopo l’esperienza in Inghilterra, Andrea Mandorlini a Radio Sportiva ha commentato proprio un altro ritorno in Serie A del portiere, stavolta alla Fiorentina: “Credo che quest’anno si aspettassero tutti di più al Tottenham, ma è stata comunque un’esperienza. Arriva in una piazza ambiziosa e che ha idee, mi auguro che sia per entrambe per un’avventura importante perché ha tutte le qualità per diventare un grande giocatore”.