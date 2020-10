Mandorlini: “Impossibile giocare in questa situazione. Prima della partita siamo rimasti un’ora in pullman in attesa di notizie”

L’allenatore del Padova Andrea Mandorlini ha commentato così la sconfitta contro la Fiorentina: “I giocatori erano molto preoccupati per il pre-partita, siamo stati quasi un’ora in pullman con le notizie dei positivi. Siamo stati poco in partita nel primo tempo perché giocare con quello stato d’animo è difficile, poi ci siamo ripresi nel secondo tempo. le scelte? Lo sapevo che avrei alternato dei giocatori con le partite ravvicinate ma poi con i positivi ho cambiato ancora di più”.

