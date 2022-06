Mandorlini: “Italiano non è un’integralista del 4-3-3, ma è la qualità a fare la differenza. Gollini? Con me da giovane, ma…”

Andrea Mandorlini, ex allenatore, tra le altre, del Verona, è intervenuto a Radio Bruno sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano e sul suo mercato, riferendosi anche ad un obiettivo che il mister aveva allenato tanti anni fa. Ecco un estratto delle sue parole:

“Italiano ha dato alla squadra un’identità precisa, sanno sempre cosa fare in campo. In Serie A poi è la qualità a fare la differenza, ma la sua idea di gioco è chiara. Che sia un’integralista del 4-3-3 non lo penso, ma sono i giocatori a fare l’interpretazione del modulo”.

Su un obiettivo per la porta viola: “Ho allenato Gollini da giovane, anche se con me giocò poco. A Bergamo è esploso, ma è mancato al Tottenham. E’ sicuramente in crescita ma ha delle doti che non si discutono”.