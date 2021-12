Mandorlini: “L’arrivo di Tudor è stato devastante, ma la Fiorentina è una squadra che sta bene. Simeone? Nel calcio si vuole tutto e subito”

L’ex tecnico dell’Hellas Verona Andrea Mandorlini ha parlato della partita contro la Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

Di seguito il suo pensiero: “Domenica gli scaligeri hanno perso la partita per un episodio, rimanendo in inferiorità numerica. Nonostante questo, hanno messo in difficoltà il Torino. Il Verona è una squadra che gioca bene, domani mi aspetto una partita aperta a qualsiasi tipo di risultati. L’arrivo di Tudor è stato devastante in senso positivo, ha ripreso un po’ i concetti della gestione di Juric. Fare così tanti risultati contro le big significa che il lavoro fatto da parte del tecnico è di quelli importanti”.

Continua così Mandorlini: “La Fiorentina è una squadra che sta bene, contro il Sassuolo poteva vincere la partita. Entrambe sono squadre che fanno pressione alta, anche se in modo diverso. La Viola proverà a cercare molte volte l’uno contro uno di Vlahovic, in questo momento è devastante. Simeone? Mi fa tantissimo piacere, Giovanni è un ragazzo d’oro che combatte su tutti i palloni e in questa stagione sta segnando anche molti gol. Nel calcio si vuole tutto e subito, ma a volte serve anche pazienza”.