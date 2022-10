Mandragora: “Bravi a restare lucidi, possiamo fare più di così. Vogliamo ripartire a tutti i costi in campionato”

Spazio a Rolando Mandragora in zona mista, dopo la vittoria viola sul Basaksehir:

“Volevamo questa vittoria, l’abbiamo cercata da inizio partita, abbiamo subito gol ma siamo stati bravi a rimanere in partita, siamo rimasti lucidi. Siamo contenti della prestazione, ora c’è qualche giorno per recuperare e per pensare alla trasferta di La Spezia. Abbiamo avuto un’ottima reazione, è molto importante aver tenuto per tutti i 90 minuti, siamo felici ma ora dobbiamo ripartire anche in campionato.

Il mio ruolo nel gruppo? Sono contento, posso e possiamo fare di più però, dobbiamo puntare in alto perché abbiamo tutte le carte in regola per farlo. Ci dà fiducia e morale questo risultato, siamo carichi e lavoriamo bene durante la settimane per cui vogliamo ripartire a tutti i costi”.