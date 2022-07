Mandragora Day, tutte le tappe del nuovo centrocampista viola

È il giorno della visite mediche per Rolando Mandragora. La strada è tracciata e inizia proprio oggi il suo percorso che lo porterà ufficialmente in maglia viola. Questa mattina a Roma, esattamente a Villa Stuart, il centrocampista si sottoporrà ai test medici nella capitale, ma ancora non passerà da Firenze. Lo farà invece all’inizio della prossima settimana, probabilmente martedì, quando ci sarà il raduno dei viola con i calciatori divisi in gruppi per le visite tipiche di inizio stagione.

Nel caso di Mandragora sarà anche la prima occasione per fare la conoscenza dei nuovi compagni di squadra, prendere confidenza con l’ambiente e il centro sportivo mentre il 10 luglio è prevista la partenza per il ritiro di Moena e lui sarà uno dei volti nuovi. A riportarlo è il Corriere dello Sport.