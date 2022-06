Mandragora è ad un passo dalla Fiorentina: balla solo un milione di distanza con la Juventus

Rolando Mandragora è ad un passo dalla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società di Rocco Commisso avrebbe presentato un’offerta alla Juventus per acquistare il centrocampista classe ’97 pari a nove milioni di euro.

Il club bianconero continua a chiederne nove più uno di bonus, motivo per cui l’intesa è davvero molto vicina. Il Torino, società in cui ha giocato Mandragora nell’ultima stagione, ha aumentato l’offerta ma non è ancora arrivato a quota. Il giocatore, che nelle prossime ore tornerà dalle vacanze, vuole sciogliere le ultime riserve già a partire dalla giornata di domani.