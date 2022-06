Mandragora è sempre più vicino alla Fiorentina, contatti positivi con la Juventus. Il Torino non vuole mollare

Il centrocampista di proprietà della Juventus Rolando Mandragora, dichiaratamente cercato dalla Fiorentina, sembra essere molto vicino a poter indossare la maglia viola nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista di Goal Italia Romeo Agresti, i contatti avvenuti in giornata tra la Viola e la Juve sono stati ottimi e le parti sono vicine a chiudere l’accordo.

Il Torino è sullo sfondo, ma vuole provare in tutti i modi a non mollare la presa. L’ultima offerta presentata ai rivali cittadini è di 8 milioni di €, come riporta Gianluca di Marzio. Si fa sempre più dura per i granata, che rischiano di vedersi sfuggire uno dei pilastri del centrocampo della scorsa stagione, ormai sempre più in direzione Firenze.