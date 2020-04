Mandragora esce dai radar della Fiorentina: la Juventus ora ci prova con la Roma ed un suo centrocampista

La sorte di Rolando Mandragora sembra già scritta, almeno in parte: riscatto da parte della Juventus a 26 milioni di euro, per poi essere usato da pedina di scambio per arrivare ad altri calciatori. I bianconeri ci hanno provato con la Fiorentina, per provare ad intavolare discorsi relativi a Castrovilli o Chiesa. La società viola però è stata chiara su entrambi e Paratici vorrebbe provarci con un altro club, la Roma. Secondo Calciomercato.com infatti, l’obiettivo sarebbe quello di proporlo ai giallorossi nell’ambito di uno scambio ad alte valutazioni (oltre i 30 milioni) con Cristante, più raggiungibile rispetto ai due viola.