Mandragora: “Firenze calorosa e ambiziosa, un onore giocare qui. Ci stiamo preparando al meglio per i prossimi impegni”

Il nuovo centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora, primo acquisto della sessione estiva del mercato, ha parlato a Radio Bruno Toscana trattando diversi temi in vista della prossima stagione: “Stiamo entrando sempre di più nei meccanismi del mister e in generale stiamo lavorando bene, me compreso. Italiano vuole un calcio offensivo fatto di cambi di gioco. Qui ci sono giocatori di livello, come Jovic e Dodo. Dobbiamo continuare a dare il massimo per prepararci al meglio e raggiungere sempre nuovi obiettivi. Adesso è importante mettere benzina nelle gambe in vista dei diversi impegni che ci aspettano. Siamo pronti per iniziare al meglio il campionato”.

Sulla piazza viola ha aggiunto: “Firenze è una piazza calorosa con tante ambizioni. Per me giocare qua è un onore”. Sui playoff che aspettano la Fiorentina, Mandragora ha detto poi che: “Ci stiamo preparando per affrontarli al meglio. Anche se siamo teste di serie sappiamo che in Europa tutte le partite sono difficili e dobbiamo essere pronti”.

Infine sul suo rapporto con il gol: “Sto lavorando con lo staff per fare più gol e se segno al Franchi voglio esultare con la Fiesole“.