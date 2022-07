“Mandragora ha fatto uscire il Torino dall’oscurità, a Praet però manca qualcosa. Milinkovic-Savic è sicuramente preciso”

Giancarlo Camolese, ex allenatore del Torino, è intervenuto a Lady Radio per parlare degli obiettivi di mercato della Fiorentina, tra cui Praet e Milinkovic-Savic. Ovviamente non ha potuto che soffermarsi su Mandragora:

“Ha fatto uscire il Torino da un periodo buio, soprattutto nel campionato precedente all’ultimo da poco concluso. E’ forte e a centrocampo gli riesce tutto, un acquisto ottimo per la Viola“.

Su Praet e Milinkovic-Savic: “Il primo non è continuo, però se è in condizione riesce a fare la differenza per la qualità del suo calcio, specie nell’ultimo passaggio. Vanja è un portiere che sa far partire il gioco da dietro, soprattutto sul lungo, ma anche sul corto con precisione”.