“Mandragora ha qualità che mancavano nel centrocampo della Fiorentina”

Questo pomeriggio il giornalista sportivo Alessandro Bocci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di commentare le prime mosse di mercato della Fiorentina di Rocco Commisso. Queste le sue parole:

“Finalmente sta cominciando la stagione ed il mercato della Fiorentina. L’arrivo di Mandragora mi piace molto, è un giocatore che farà sicuramente comodo. Tutti sono convinti che i viola abbiano deciso di partire coprendo le partenze nei vari reparti: Mandragora per Torreira, Dodò er Odriozola, Jovic per Piatek. Sono convinto che l’ex Torino ci avrebbe fatto comodo anche con Torreira, solo per il fatto che ha le capacità per ricoprire più ruoli. Non credo sia scontato che parta titolare, sappiamo tutti quello che ha fatto Amrabat, adesso è stato promosso. Probabilmente avremo una mediana più fisica rispetto all’anno scorso, una delle carenze del centrocampo della scorsa stagione era proprio quella dei centimetri. La conferma di Vincenzo Italiano in panchina la ritengo la miglior notizia arrivata finora: ho piena fiducia in lui. Adesso però il club gli dovrà comprare giocatori di valore per la stagione che verrà. La Fiorentina ha patito molto la mancanza di centrocampisti di qualità e Praet potrebbe essere il profilo ideale. Certamente servirà anche una quinta ala capace di sopperire ai gol degli esterni che sono mancati nell’ultima stagione”