Mandragora: “Italiano utilizza concetti in cui mi rivedo. Il numero di maglia che ho scelto è…”

Rolando Mandragora ha avuto modo di parlare con l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano: “Ieri ho conosciuto il mister, ho visto che lavora con entusiasmo e utilizza concetti in cui mi rivedo. Non resta che spingersi oltre e rimediare alle carenze che ho”.

Poi ha detto: “Mi piace calciare da fuori ma non sono sicuramente il solo in questa rosa. Ho voglia di fare gol, perché ne ho fatto solo uno l’anno scorso in Coppa Italia e ho voglia di regalare gioie”.

E infine: “Non amo parlare molto della mia persona, lascio questo compito agli altri. Io prendo i suggerimenti che mi vengono da fuori. Il mio numero di maglia è il 38, è il numero con cui ho esordito e lo porterò dietro per tutta la carriera”.