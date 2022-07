Mandragora: “La Fiorentina ci ha creduto più del Torino per prendermi. Mi ispiro a Casemiro”

A DAZN Talks ha parlato il neo centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora: “Stiamo lavorando bene, con tanto entusiasmo. Qua a Moena stiamo bene, ho trovato una squadra che gioca bene e mi trovo alla grande. Spero che il mio mancino mi regali grosse emozioni in questa stagione. Mi aspetto un anno che rispetta le aspettative. Giocheremo tre competizioni e non sarà semplice”.

E sulla scelta della Fiorentina: “La società viola ci ha creduto di più del Torino, che non mi aveva riscattato. Ci hanno creduto da subito e per me è stato facile scegliere. L’ambizione della società e la piazza sono stati fondamentali”.

E su mister Italiano: “Gli piace lavorare con tanto entusiasmo, lavora molto sui dettagli, come faccio io”.

E ancora: “Mi ispiro a Casemiro, un play fortissimo. Tra i regista e la mezzala? Preferisco stare al centro, ma all’evenienza mi sposto. Gol? Mi tengo basso, dico 3 per ora (ride ndr). In ritiro Nico Gonzalez mi ha impressionato molto. Promesse? Meglio di no, l’obiettivo però è confermarsi in Europa”