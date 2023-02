Mandragora: “La Serie A ci interessa quanto la Conference League. Non possiamo permetterci approcci sbagliati”

A Sky Sport ha parlato il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora in vista della partita di questa sera contro il Braga in Conference League. Queste le sue parole:

“Dobbiamo affrontare una partita nuova e farlo nel miglior modo possibile. Giochiamo davanti al nostro pubblico quindi dobbiamo cercare di fare la nostra miglior partita. Non possiamo permetterci di sbagliare approccio. Le prestazioni le facciamo anche in campionato, ma vogliamo cambiare il trend dei risultati non positivi. Il campionato ci interessa quanto la Conference”.