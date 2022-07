Mandragora: “La volontà della Fiorentina e di Italiano mi hanno convinto a venire a Firenze. Entro in punta di piedi e con umiltà”

Rolando Mandragora è il primo giocatore nuovo annunciato ufficialmente dalla Fiorentina: “E’ pesata molto la volontà del mister della società e sono arrivato in una piazza importante. Appena arrivato non ho avuto dubbi sulla mia scelta. Siamo tutti ambiziosi e vogliamo fare bene”.

Poi ha aggiunto: “Nel 4-3-3 della Fiorentina mi vedo nel ruolo di play che è quello che mi si addice di più e che sento mio, ma sono molto duttile, caratteristica importante nel calcio moderno”.

E ancora: “Arrivo in un gruppo consolidato che ha fatto una stagione straordinaria. Entro in punta di piedi in questa realtà per mettere a disposizione le mie caratteristiche”.