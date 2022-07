MOENA – Nella seconda parte dell’allenamento pomeridiano, la Fiorentina si è diviso in tre squadre per un triangolare in famiglia. A vincere la prima sfida è stata la squadra blu, composta da Terracciano, Pierozzi, Milenkovic, Ikoné, Kouame, Zurkowski e Mandragora per 1-0, grazie al gol di quest’ultimo.

Da registrare anche un Gollini, portiere della squadra gialla avversaria, scatenato. Tanti gli incitamenti del neo portiere viola al proprio gruppo che si trovava in svantaggio.