Mandragora: “Lavoriamo per alzare l’asticella. Vogliamo preparare al meglio l’appuntamento di Coppa contro la Fiorentina”

Ospite di Udinese Tv, il centrocampista friulano, Rolando Mandragora, ha parlato del suo rientro in campo e delle sue sensazioni: “Rientrare in campo dopo 5 mesi è stato molto bello ed emozionante. Non aspettavo altro, sono molto felice, ma lo sono ancora di più per il risultato positivo. Abbiamo lavorato tanto durante la sosta. Venivamo già da un risultato positivo contro il Sassuolo, eravamo contenti ma volevamo ottenere una vittoria e ci siamo riusciti. Alle volte bisogna aggrapparsi al risultato, non si può essere sempre belli. Bisogna portare a casa i punti. Mercoledì abbiamo la gara con la Fiorentina in Coppa Italia, ci prepariamo a quell’appuntamento e poi penseremo alla prossima partita di campionato con la Lazio. È giusto provare ad alzare l’asticella. Noi per primi ci alleniamo con quell’intento. Nella partita contro il Genoa la cosa più importante era quella di portare a casa i punti e continueremo a lavorare per questo”.

