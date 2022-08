Mandragora: “Non potevo desiderare esordio più bello! Una serata ricca di emozioni”

Il suo cross arcuato trasformato in autorete dal portiere della Cremonese Radu, si è rivelato la giocata decisiva e vitale per la vittoria della Fiorentina ieri al Franchi. Rolando Mandragora inizia benissimo la nuova avventura in maglia viola.

L’ex Torino è subentrato con ottimo piglio, impattando molto bene nella formazione gigliata. Il classe ’97 campano ha commentato sul proprio profilo Instagram la prestazione ed il debutto: “Non potevo desiderare esordio più bello per iniziare la stagione insieme ai nostri tifosi! Una serata ricca di emozioni e di battiti viola!”