Mandragora, prima il ritorno alla Juventus…e poi la cessione alla Fiorentina?

C’è un gentlemen’s agreement che permette alla Juventus di riportare a casa, al termine di questa stagione, il centrocampista ora all’Udinese, Rolando Mandragora. 26 milioni di euro, questa la cifra che dovrà versare la Juve per controriscattare il giocatore che poi, verrà messo sul mercato. Secondo Tuttosport questa è l’intenzione del club piemontese che ha molto mercato. Il quotidiano sportivo cita Roma e Fiorentina come squadre in prima linea per il suo acquisto.