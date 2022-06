Mandragora torna sul mercato: il Toro non lo riscatta dalla Juventus

Il mancato riscatto di Torreira ha lasciato un enorme vuoto nel centrocampo della Fiorentina, tanto che la dirigenza viola ha cominciato a guardarsi attorno per trovare il profilo funzionale al gioco di Vincenzo Italiano. Tra i tanti nomi tenuti sotto osservazione c’è anche quello di Rolando Mandragora, centrocampista di proprietà della Juventus ma in prestito al Torino.

Nella serata di ieri è ufficialmente scaduto il termine, a favore dei granata, per riscattare il cartellino del centrocampista classe ’97 e le due società non hanno trovato un accordo: il giocatore al momento dovrebbe tornare alla Juventus. Secondo quanto riportato quest’oggi da La Stampa il club di Urbaino Cairo non ha voluto rispettare l’accordo fatto in passato: il Toro avrebbe dovuto versare entro ieri 14 milioni di euro nelle casse dei bianconeri. I granata hanno chiesto uno sconto sul prezzo, abbassando l’offerta a 8 milioni, trovando il muro della Juve: secondo il quotidiano i bianconeri sono a scendere a non meno di 11 milioni. Probabilmente il Torino nei prossimi giorni riformulerà una nuova offerta ma in caso contrario il centrocampista, non trovando alcun spazio nella squadra di Allegri, tornerebbe subito sul mercato.