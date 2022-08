Mandragora: “Tre punti importanti, il campionato sarà difficile. Voglio una stagione all’altezza delle aspettative”

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora, decisivo nel provocare l’autogol vittoria di Radu, ha parlato a DAZN dopo la partita contro la Cremonese: “Sarebbe stato un peccato non prendere i tre punti. E’ stata una vittoria difficile, ma il campionato è così. Ci saranno tante partite complicate, siamo felici per questi tre punti. Obiettivi personali? Vorrei una stagione all’altezza delle aspettative, per regalare gioia alla piazza e alla squadra. Gol? Spero di farne tanti altri”.