Mandzukic alla Fiorentina? C’è un grosso problema che impedisce di arrivare ad un accordo

Quale sarà il futuro di Mario Mandzukic? E’ questo l’interrogativo che rimbalza con molta frequenza in Croazia, la nazione in cui è nato l’attaccante, che è anche uno dei personaggi più noti. Sui media locali si legge che diversi club hanno provato a metterlo sotto contratto ora che è svincolato (tra l’altro gli svincolati si possono trattare anche adesso che il mercato è finito). Tra questi Fenerbahçe, Lokomotiv Mosca, ma anche Sampdoria e Fiorentina. C’è un grosso problema però che ha impedito di arrivare ad un accordo coi viola: la richiesta di ingaggio fatta dal giocatore. In Qatar prendeva 7,5 milioni di euro a stagione; qualcosa sarebbe disposto a tagliarsi ma vorrebbe tornare al livello Juventus (5 milioni di euro netti all’anno). Una richiesta fuori mercato almeno per i dirigenti gigliati.

