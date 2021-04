Mandzukic, con il Milan sarà addio a fine stagione: un grande flop evitato dalla Fiorentina

Mario Mandzukic non rimarrà al Milan nella prossima stagione. Questo il destino dell’attaccante, accostato anche alla Fiorentina nelle scorse sessioni di mercato. Il rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions, infatti, sarebbe scattato solo al raggiungimento di un certo numero di presenze, che il croato ovviamente non ha collezionato.

Praticamente mai in campo a causa di un infortunio che lo ha fermato subito, Mandzukic ha rappresentato a tutti gli effetti un fallimento in questo suo ritorno in Serie A. L’ipotesi di molti secondo cui la carriera dell’ex Juve era ormai ai tioli di coda si è avverata, e in questo senso potremmo dire che la Fiorentina ha evitato un flop scegliendo di non puntare su di lui.