Mandzukic e il Milan, arriva il matrimonio…ma non prima di aver detto NO alla Fiorentina

Mario Mandzukic e il Milan. Il club rossonero si ritrova in squadra un altro giocatore in là con gli anni ma che è convinto di poter dare molto ad una compagine che si ritrova in lotta per lo scudetto.

Su La Gazzetta dello Sport in proposito si legge che l’amo era stato gettato a dicembre, tant’è vero che SuperMario, nel frattempo, ha detto no a varie soluzioni. Quali? in Italia Fiorentina e Bologna.

Al croato il Milan ha garantito quanto segue: ingaggio di 1,8 milioni fino a giugno e prolungamento in caso di arrivo tra le prime quattro con conseguente qualificazione alla Champions League.