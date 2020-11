Mandzukic, il Celta Vigo potrebbe saltare. Spunta ipotesi USA ma Prandelli…

Mario Mandzukic sembrava ad un passo da ricominciare a giocare. Sembrava quasi fatta la firma con il Celta Vigo, club che milita nella Liga spagnola, ma è ancora tutto fermo e non è da escludere che il tutto possa saltare. Dopo essersi svincolato dal club qatariota dell’Al-Duhail (esperienza conclusasi con cinque presenze senza realizzare alcuna rete) l’ex calciatore della Juventus è ancora alla ricerca di una squadra.

Nei mesi scorsi, in pieno periodo calciomercato, il centravanti era stato accostato anche a molti club italiani come Fiorentina, Milan, Hellas Verona e Bologna, ma di concreto non c’è mai stato nulla. Anche all’estero ci hanno pensato: come il Barcellona ed il Bayern Monaco, ma c’è stata solamente una chiacchierata e nulla più. Infine, negli ultimi giorni, è spuntata anche l’opzione Stati Uniti, ma non è da escludere un’affondo della Fiorentina sull’attaccante croato. Questo perché Prandelli non ha mai nascosto la sua considerazione per Mandzukic, come rivelò anche nell’intervista fatta al tecnico di Orzinuovi proprio dalla nostra redazione qualche settimana fa (LEGGI QUI).