Manetti: “Nella prossima stagione il ruolo dei preparatori atletici sarà fondamentale. Occhio a chi tornerà deluso dal Mondiale”

Per quindici anni medico sociale della Fiorentina, il dottor Paolo Manetti è intervenuto a Radio Toscana per fare il punto sulla prossima stagione: “La pausa per il Mondiale influenzerà inevitabilmente i giocatori. Sarà fondamentale il ruolo dei preparatori atletici, ci sarà da fare una sorta di nuova preparazione”.

E poi ha aggiunto: “Mi aspetto più un lavoro fisico sui calciatori, piuttosto che partite amichevoli durante il Mondiale. Attenzione poi all’aspetto piscologico dei giocatori che andranno in Qatar, perché potrebbero tornare con la delusione di un’eliminazione e riattaccare subito la spina potrebbe non essere facile”.