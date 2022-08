Manfredi: “Spalletti ha fatto bene a denunciare l’episodio, spero che non ci siano elementi razzisti. Dispiace perché Firenze è una città civile”

Intervenuto a Radio Kiss Kiss, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha detto la sua su quanto accaduto durante Fiorentina-Napoli tra il tecnico partenopeo Luciano Spalletti e un tifoso viola.

“E’ stato un evento vergognoso, mi auguro che il colpevole venga identificato e possa pagare per quello che ha fatto. Mi dispiace perché Firenze è una città civile e il sindaco Nardella un mio grande amico. Anche lui ha origini campane, per cui posso solo immaginare il dispiacere che sta provando per quanto successo. Mi auguro che non ci siano elementi razzisti dietro all’episodio, ma Spalletti ha fatto la cosa giusta a denunciarlo”.