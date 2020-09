Manfredini: “Bonaventura sarebbe un grandissimo colpo: mi ha sorpreso il mancato rinnovo del Milan. Il ruolo…”

Thomas Manfredini, ex giocatore della Fiorentina e compagno di squadra di Bonaventura ai tempi dell’Atalanta, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “A Bergamo era molto giovane, ma cresceva di anno in anno. Si vedevano delle grandi potenzialità, poi ha fatto il grande salto con il Milan. Sono rimasto sorpreso che non gli abbiano rinnovato il contratto: ha sempre dimostrato di poter stare in una grande squadra. Forse è stato penalizzato da qualche infortunio di troppo, ma è un giocatore di grandissimo valore. Per la Fiorentina sarebbe un grandissimo colpo, dentro e fuori dal campo.

Continua così Manfredini: “Con Firenze scoccherebbe subito la scintilla: a Milano è sempre stato apprezzato, nonostante le ultime stagioni dei rossoneri. Spero vivamente che possa dare una mano ai viola per tornare a competere per l’alta classifica. Adesso ha risolto gli ultimi problemi fisici, negli ultimi mesi ha giocato e fatto bene. Potrebbe essere un valore aggiunto per la Fiorentina, un giocatore che potrebbe stare in qualsiasi squadra importante. E’ nel pieno della sua maturazione, può ancora dare tanto. Ruolo? Ha sempre dichiarato che dà il meglio di sé in un centrocampo a tre, ma può giocare anche in altri ruoli. E’ il classico giocatore che ogni allenatore vorrebbe, perché dove lo metti gioca bene”.