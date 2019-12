Mangiante: “Alla Fiorentina serve un giocatore per reparto. Le colpe non solo di Montella”

Il giornalista sportivo Angelo Mangiante, che ha seguito la vicenda Montella da vicino per SkySport, questo pomeriggio è intervenuto a Radio Bruno per commentare la mattinata di quest’oggi che ha portato all’esonero del tecnico viola. Queste le sue parole: “Credo che l’esonero sia stata una decisione inevitabile. Ovviamente Montella ha sbagliato ma paga anche colpe non sue. Il mercato estivo poteva incidere di più, e come succede sempre a pagare è l’allenatore. Sono convinto che con una squadra migliore avrebbe potuto fare di meglio. Adesso la Fiorentina deve pensare solo a salvarsi, i viola deve scacciare ogni tipo di pensiero. A me Iachini piace veramente, penso sia il profilo giusto per traghettare la squadra fino a giugno. La priorità adesso è quella di prendere un grande attaccante, si nota che a questa squadra manca un finalizzatole. Poi a centrocampo ci sono Pulgar e Badelj che faticano a giocare insieme, adesso va presa una decisione. A questa squadra serve un altro centrocampista e ultimamente ho visto anche la difesa ballare. Serve un giocatore di spessore per reparto. Un allenatore come Spalletti infiammerebbe Firenze, ha dei guizzi tecnici che in poco al mondo hanno. Deve essere l’investimento importante per la prossima stagione”.