Maniero: “Chiunque avrebbe voluto farsi allenare da Prandelli. Attacco spuntato a Firenze? Non è un problema solo della Fiorentina…”

Ex grande bomber degli anni ’90, Pippo Maniero a Lady Radio ha ricordato le figure di Prandelli e Iachini: “Prima di tutto parliamo di una grandissima persona (Prandelli ndr), il classico allenatore che tutti vorrebbero avere perché oltre all’aspetto tecnico, anche umanamente è uno che crea un grande rapporto coi giocatori. A Venezia quell’anno fu così, vincemmo la Serie B subito al primo colpo dopo la retrocessione. Iachini? Io con Beppe ho giocato 3 o 4 anni ed ero in camera con lui, sia d’estate che durante il campionato. Lo conosco forse meglio di tutti, era uno di quelli che affiancava quasi il mister in allenamento, trasmetteva la mentalità già da tecnico. Poi la sua carriera in panchina ne dà testimonianza. Attacco viola? Non penso sia solo un problema della Fiorentina, è un po’ il calcio di adesso che va in questa direzione. A volte vedo giocatori che vanno sul fondo e mettono la palla indietro invece che sul fondo, ma non soltanto a Firenze. La mancanza di giocatori come potevamo avere noi attaccanti anni ’90 fa sì che si cerchi di rendersi pericolosi in altri modi. La porta però è sempre quella”.

0 0 vote Article Rating