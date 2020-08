Maniero: “Piatek? Non so cos’è successo ma si è ridimensionato. Gli darei un’altra chance ma non è uno da 30 gol”

Ospite a Tmw l’ex attaccante Filippo Maniero ha parlato di attaccanti e in particolare di Piatek, in predicato di tornare in Italia, con la Fiorentina molto attenta: “Gli darei un’altra chance, certo, ma senza pensare che debba fare 30 gol: è un buon attaccante che può arrivare alla doppia cifra, anche se non in modo pesante. Nell’esperienza al Genoa e nei primi mesi di Milan chi diceva il contrario era un cretino… Poi non so cosa sia successo, ma si è un po’ ridimensionato. Ha già dimostrato di essere uno che in area sbaglia poco o niente: questo significa che l’istinto e le capacità le ha”.

