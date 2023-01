Mano pesantissima del Giudice Sportivo su Favasuli: ben 4 giornate di squalifica per il giovane viola

Il Giudice Sportivo ha comminato 4 giornate di squalifica a Costantino Favasuli, espulso nel corso di Fiorentina-Napoli, gara del campionato Primavera vinta dai viola per 2-1. Nel comunicato si legge: “Squalifica per 4 giornate effettive di gara – Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione); per aver al 38° del secondo tempo, a giuoco in svolgimento, colpito con uno schiaffo al volto un calciatore della squadra avversaria.

La Fiorentina, dunque, dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori per la Supercoppa di domani contro l’Inter, oltre che nelle partite di campionato contro Sampdoria, Juventus e Udinese.