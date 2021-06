Maragon su Burdisso: “Persona molto competente. L’esperienza al Boca palestra importantissima, vale 4/5 anni rispetto ad una squadra di provincia”

Ai microfoni di Radio Bruno Toscana è intervenuto Alberto Marangon. L’ex team manager della Fiorentina, attualmente alla Sampdoria, ha frequentato insieme a Burdisso il corso da direttore sportivo, a Coverciano, e ha parlato così a proposito della prossima avventura che attende l’argentino a Firenze.

Burdisso? “Ho conosciuto una persona molto competente, appassionata di questo mondo. Ha molti rapporti, contatti professionali. Al di là del passato da calciatore nel nostro campionato. Posso solo esprimere un parere più che positivo della persona che ho conosciuto in questi mesi di corso a Coverciano. L’esperienza al Boca è stata una palestra importantissima, in una top del calcio argentino e mondiale. Quella parentesi vale da sola 4/5 anni di esperienza fatta in una squadra di provincia”.

Iachini? “Si sa vendere poco dal punto di vista comunicativo, ma è molto preparato, lo posso garantire. Nessun calciatore può parlarne male dal punto di vista umano e della crescita tecnica individuale”.

Ranieri? “L’ho sempre stimato da fuori. È stato vicino alla Sampdoria dell’era Garrone. Mi ha impressionato è che una persona di 70 anni abbia una voglia simile ogni giorno in quello che fa”.