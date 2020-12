Maran che si era salvato a Firenze e col Milan, stavolta rischia di saltare davvero: ed è già pronto il solito sostituto di Preziosi

Quella con la Fiorentina rischiava di essere l’ultima partita per Rolando Maran alla guida del Genoa: il tecnico si era salvato però sfiorando addirittura la vittoria in extremis. Poi il pareggio interno con il Milan fino ad oggi, dove la sconfitta di Benevento potrebbe costare cara: secondo Tmw la sua panchina è davvero a rischio stavolta e potrebbe arrivare il cambio, sarebbe il secondo in questa stagione di Serie A dopo quello proprio della squadra viola. Al suo posto il candidato numero uno è il solito Ballardini, già contattato da Preziosi.

0 0 vote Article Rating